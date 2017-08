Stora Enso Metsän yt:t alkavat maanantaina

Stora Enso Metsä suunnittelee toimintojensa tehostamista ja kilpailukyvyn parantamista. Se tarkoittaa viestintäjohtaja Satu Härkösen mukaan yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista puunhankinnan henkilöstön keskuudessa.

Tavoitteena on 30 henkilön kustannusten leikkaus koko Suomessa. Puunhankintahenkilöstöä yhtiöllä on koko maassa 560.

Yhteistyöneuvottelujen vaikutuksia Luumäellä Härkönen ei suostu tässä vaiheessa arvioimaan. Hän huomauttaa, että ensin käydään kuuden viikon aikana yt-neuvottelut, jonka jälkeen vaikutukset eri paikkakunnilla ratkeavat syksyn aikana.

Neuvotteluesitys henkilöstölle on annettu tiistaina 8.8. ja neuvottelut käynnistyvät eri henkilöstöryhmien kesken 14.8.

Suunnitelluyt toimenpiteet ovat osa Stora Ensi Oyj:n helmikuussa 2017 vuosikatsauksen yhteydessä tiedottamaa kannattavuuden parantamisohjelmaa, jonka tavoitteena on pienentää konsernin vuosittaisia kustannuksia 50 miljoonaa euroa. Ohjelman täysi vaikutus saavutetaan Härkösen mukaan vuoden 2018 aikana.