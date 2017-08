Hannu Hataran uusi sävellys julki Orkolassa

Orkolan kyläjuhlassa, joka järjestettiin viime lauantaina 20. kerran, muusikko-kyläpäällikkö Hannu Hatara julkaisi uuden sävellyksensä Maapallo radallaan, tiedottaa kyläyhdistyksen hupitoimikunnan vetäjä Saara Martin. Martin totesi, että siinä oli ajankohtaista sanomaa.

Hataran sävellys on tyylilajiltaan balladimainen poprock-kappale. Kantaesitys sai yleisöltä raikuvat aplodit ja Hatara joutui esittämään sen yleisön pyynnöstä monta kertaa. Hatara on aikaisemmin julkaissut Pienen matkamuistojen valssin.

Toinen esiintyjä muusikko oli viulisti Mikko Häkämies, joka soitti kolme kappaletta. Martin totesi, että näin kylältä paljastuu yllättäviä kulttuurisia lahjakkuuksia.

Juhlissa julkaistiin myös uusi kyläjuhlien valokuvakirja.

Kyläjuhlassa on ollut perinteisesti ruokaa, juomaa, pelejä, laulua, soittoa ja tanssia. Vierailevana esiintyjänä oli tällä kertaa taikuri Aatu Itkonen, joka ilahdutti erityisesti lapsia.

Tällä kertaa kyläjuhlien pitopaikka siirtyi Lautalan juhlavintiltä Hataran Hannun navetanvintille.

Orkolan kyläyhdistyksen jokakesäiseen juhlaan osallistuu kylän muutaman asukkaan lisäksi lähistön kesäasukkaat sankoin joukoin. Väkeä oli tällä kertaa mukana vintillä reilut 70.