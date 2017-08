Teboil sulki ovensa

Rantsilanmäellä toimineen Teboilin liikenneaseman toiminta päättyi sunnuntai-iltana, kun yrittäjä Jari Saaresti sulki aseman ovet.

Hän kertoi lopettaneensa liikenneaseman kahvila- ja tarvikemyymälän kannattamattomana, mutta polttoainepumput ovat edelleen käytössä ja polttoaineenjakelu toimii kylmäasemana.

Hän valotti maanantaiaamuna tilannetta ja totesi, ettei tiedä mitä tässä seuraavaksi tapahtuu.

— Oma tulevaisuus on avoin, mutta nyt pääsen pitämään kaikki pitämättömät lomat.

Mikä vaikutus Kuutostieremontilla yritystoiminnan hiipumiseen oli, sitä Saaresti ei suostunut arvioimaan.

— Katso ympärillesi, naapuriasema on ollut jo pitkään suljettu, hän huokasi ajan henkeä.

Pihaan kurvanneen virolahtelaisen Seppälä Oy:n rekan kuljettaja kokeili turhaan päästä Teboilille kahville. Omaa nimeään hän ei suostunut sanomaan, mutta totesi käyneensä usein Teboililla kahvilla ja harmitteli aseman sulkeutumista.

— Tänne on ollut helppo tulla isolla autolla, ja hyvä paikka pitää kahvitauko, Lappeenranta-Taavetti väliä ajava mies sanoi.