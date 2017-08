Onkohan näitä Luumäelläkin: Kouvolasta löytyi uusi surviaiskoilaji

Kouvolasta on löytynyt Suomelle uusi surviaiskoilaji, joka on saanut tieteellisen nimen Nemophora minimella. Lajia löytyi kolmelta purtojuuriesiintymiltä, joita Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on kartoittanut kasvinsuojelun nimissä.

Kaksi esiintymistä oli osittain umpeenkasvaneilla sähkölinjoilla ja kolmas hoidetulla suojelualueella.

Kaakkois-Suomesta on jo aiemmin tehty havaintoja kahdesta purtojuurella elävästä uhanalaisesta lajista, keltaverkkoperhosesta ja purtojuurisurviaiskoista.

Uudella lajilla ei ole vielä suomenkielistä nimeä. Suomea lähinnä olevat lajin esiintymät tai vanhemmat havainnot ovat Karjalan kannakselta, Baltiasta ja Etelä-Ruotsista

Jatkossa selvitetään onko laji vasta hiljattain levinnyt Suomeen vai onko se vain jäänyt havaitsematta ja esiintyykö se kuinka laajalti Etelä-Suomessa.