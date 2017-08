Viherluuserin päiväunet

Rakastan kukkaloistossaan hehkuvaa puutarhaani ja omalta kasvimaalta kerättyä tuoretta satoa. Seuraan television puutarhaohjelmia ja tilaan puutarhalehteä. Poimin vinkkejä ja kokeilen uutuuskasveja. Minulla on kahden puutarhamyymälän kanta-asiakaskortti.

Keväisin näen, miten hankkimani siemenet ja taimet rehahtavat huikeaan kasvuun. Näen miten ruusut avaavat heinäkuussa teelautasen kokoiset kukkansa, miten tomaatintaimet notkuvat punakoituvien tomaattien painosta. Näen uuden nurmeni samettisena viheriönä, josta naapuritkin ovat kateellisia.

Näen kaiken sieluni silmin.

Sen nurmikon rakkaat lemmikit mylläsivät hetkessä mustalle mullalle ja viimeistelivät vielä kyykistelyin ja rehvakkain kintun nostoin lopputulokseksi ankean läntin, jossa rehottaa muutama vaivainen rikkaruoho.

Jos sitä länttiä katselee sopivasti alaviistosta, se näyttää kyllä hieman vihertävältä.

Tomaattitarhurin urani tyrehtyi kerralla. Ostin neljänlaisia siemeniä ja kylvin ne huolella jogurttipurkkeihin, kolme siementä kuhunkin. En ole koskaan syönyt niin paljon jogurttia.

Kastelin ja hoivasin taimivauvojani, kunnes hontelot varret kurottivat kohti ikkunoita. Tuli koulimisen aika. Kiikutin purkkini pihalle ja uudelleensijoitin taimet, jokaisen omaan purkkiinsa. Multa oli muhevan mustaa, puutarhurin mieli kepeä.

Alkukesän auringossa taimet nuupahtivat ja kalpenivat. Jälkikäteen kuulin, että olisi pitänyt valita hiekkava taimimulta.

Sadoista pikkutaimista henkiin jäi kuusi. Ne sijoitin ylpeänä muovihuoneeseen, pölytin kukkia ja ihastelin raakileita. Ihan oikeita, lupaavasti punertavia tomaatteja oli luvassa. Kourallinen, mutta kumminkin.

Homekasvusto iski elokuisena yönä. Muovi oli kerännyt kosteutta sisäpinnalle ja kasvattieni punaposkiin oli ilmestynyt harmaahapsisia halkeamia.

Ruusuni eivät selvinneet talvesta — tai syyslannoituksestani, mene ja tiedä. Vuosi sitten toiveikkaalla innolla istuttamistani pensastavista, vaaleanpunaisista ihanuuksista on jäljellä muutama harottava ruskea oksantynkä. Yhdessä tyngässä lepattaa yksi lehti. Se on sentään vihreä.

Vuosikausien tavoitteellisen yrittämisen, erehtymisen ja uudelleen yrittämisen jälkeen minun on todettava, että kohdallani puutarha-unelma on pelkkä kupla. Viherpeukaloni on venähtänyt kämmenen keskelle.

Olen viherluuseri.

Lohduttaudun ajatuksella, että kyllä meitä luusereitakin tarvitaan. Jos ei muuta, niin ostovoimana alan yrityksissä. Pitäisikin lähteä katsomaan jotain ihanaa sateessa tunnistamattomiksi riutuneiden kesäkukkien tilalle.

