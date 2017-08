Sahatavaran vienti tiukoilla

Kustannustaso ja vahva euro kurittavat sahatavaran vientiä.

Mäntysahatavaran vientiä heikentää perinteisessä kohdemaassa Egyptissä maan kireä taloustilann sekä Algeriassa tuontirajoitukset. Kuusen vientikysyntä puolestaan on kasvanut kaikilla päämarkkinoilla Kiinan vahvan kysynnän ansiosta.

Sahateollisuuden kustannustaso on edelleen nousussa. Konttirahdit ovat nousseet ja raaka-ainekustannukset ovat nousseet. Suomalaisen sahateollisuuden kansainvälinen kilpailuasema on vaikea, ja liiketuloksen teossa on jääty Ruotsistakin jälkeen kolmisen prosenttia.

Luumäeltä sahatavaraa lähti vientiin vielä 3-4 vuotta sitten.