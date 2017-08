Tarjoile lapsille isot annokset vihanneksia

Isot annokset esimerkiksi kurkkua voi saada lapset popsimaan herkullista vihannesta runsaasti. Tilannetta voi auttaa pieni lisätemppu palastelemalla kurkun toisella tapaa kuin tavallisesti.

Lapset ovat tottuneet syömään runsaasti energiaa sisältävää ruokaa suurina annoksina. Se ja liikunnan vähentyminen ovat monesti lasten ylipainoisuuden taustalla. Isot annokset huijaavat syömään enemmän kuin on tarpeen, eikä syöjä sitä edes huomaa itse.

Tutkimusten mukaan annoskokoilmiö on erittäin suuri tekijä ylipaino-ongelman yleistymisessä. Syödyn ruuan määrää ei osata annostella. Nyt ruoka-alan asiantuntijat ovat keksineet, että annoskokoilmiötä voidaan käyttää hyväksi terveellisempään syömiseen: kaksinkertaistetaan vihannesten määrä lautasella ja pienennetään hieman sitä muuta.

Vihanneksissa on vitamiineja, kuituja ja ne ovat kevyttä syötävää, mutta useimmat lapset ja monet aikuisetkin karsastavat niitä eivätkä syö niitä tarpeeksi. Wageningenin yliopistossa tehty ”kurkkututkimus” osoitti, että annoskoon kaksinkertaistaminen sai lapset syömään enemmän kurkkua.

Asiasta kertoi Kauppapuutarhaliitto tiedotteessaan.