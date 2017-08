Tomaatti on odotettuakin terveellisempää

Herkullinen tomaatti on Itä-Suomen yliopiston tuoreimpien tutkimusten mukaan paljon terveellisempää kuin aikaisemmin on arvioitu.

Eilen julkisuuteen tullut uutinen tomaatin terveellisyydestä kertoo, että etenkin miehille tomaatilla on erittäin suuri terveysvaikutus. Tomaatin sisältämä lykopeeni nimittäin vähentää rutkasti riskiä sairastua sydäninfarktiin ja aivohalvaukseen. Miehillä, joiden lykopeenitaso on alhainen, on tutkimusten mukaan kolme kertaa suurempi riski sairastua kuin heillä, jotka syövät tomaattia säännöllisesti. Yliopistotutkimuksen mukaan lykopeeni ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja, ja se voi vaikuttaa alentavasti myös riskiin sairastua iho- ja vatsasyöpiin. Yhtä lailla tomaatti on hyödyllinen myös naisille.

Ruoka-alan asiantuntijoiden mukaan tomaatti on terveellisintä kypsennettynä, jolloin sen terveysvaikutukset hyödyttävät eniten.