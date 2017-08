Kari Metsäkallio jätti toimitusjohtajan tehtävät rakennusyhtiössä

Luumäkeläinen Kari Metsäkallio jätti toimitusjohtajan tehtävät SSR Kaakkois-Suomi Oy:ssä. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu aluejohtaja Seppo Tokkola. Tokkola aloitti tänään 1.8.

Metsäkallio siirtyi yhtiön vanhemmaksi neuvonantajaksi, jossa hän jatkaa 31.1.2018 asti. Hän jatkaa SSR Kaakkois-Suomi Oy:n osakkaana ja hallituksen jäsenenä seuraavat kaksi vuotta.

Metsäkallio aloitti SSR Kaakkois-Suomen toimitusjohtajana ja yhtiön osakkaana keväällä 2016. Tuolloin jo eläkkeelle jäänyt Metsäkallio tuli käynnistämään uuden SSR Kaakkois-Suomen toimintaa.

– Nyt homma toimii ja henkilökunta on hyvä. On aika lähteä, Metsäkallio kommentoi.

SSR Kaakkois-Suomi on keväällä 2016 perustettu SSR Groupin alueyhtiö, jonka kotipaikka on Lappeenranta. Yhtiön toiminta-alue on Etelä-Karjala ja Etelä-Savo, jossa yhtiöllä on toimipiste Mikkelissä. Vuoden 2017 liikevaihtotavoite SSR Kaakkois-Suomella on noin 20 miljoonaa euroa.