Kaakkois-Suomen taimikot kehnossa kunnossa – metsien tuotto laskee

Vaikka metsätalous on kasvussa, metsänomistajien kiinnostus hoitaa taimikoitaan on heikentynyt Kaakkois-Suomessa jo useamman vuoden ajan.

– Metsien hoidon laskenut taso tulee johtamaan 30-40 vuoden kuluessa metsien tuottokunnon, laadun, terveyden ja tuhonkestävyyden huomattavaan heikkenemiseen sekä hakkuumahdollisuuksien laskuun, elinkeinopäällikkö Pekka Vainikka Suomen metsäkeskuksen kaakkoiselta palvelualueelta arvioi.

Kaakkois-Suomen nuorista taimikoista metsänhoidolliselta tilaltaan hyviksi luokitellaan enää vajaa puolet eli 45 prosenttia. Loput luokitellaan tyydyttäviksi, välttäviksi tai vajaatuottoisiksi. Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että taimikonhoitoalat pitää kaksinkertaistaa Kaakkois-Suomessa tulevalla visivuotiskaudella, jos halutaan säilyttää metsä hyvässä tuottokunnossa.

– Kun taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, kertyy eteläsuomalaisesta kuusikosta kiertoajan kuluessa tukkipuuta noin 370 kuutiota hehtaarilta ja kuitupuuta noin 185 kuutiota. Jos taimikonhoito jätetään tekemättä, laskee tukkipuun määrä noin 240 kuutioon hehtaarilta ja kuitupuun noin 220 kuutioon, Vainikka havainnollistaa.

– Kuusikossa, jossa taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, kantorahakertymä kiertoajan kuluessa on noin 23 000 euroa hehtaarilta. Vastaavasti kuusikosta, jossa taimikonhoitotyöt jätetään tekemättä, kantora-hakertymä jää noin 16 000 euroon hehtaarilta.

Laskevista taimikonhoitomääristä johtuen kestävän metsätalouden rahoituslakiin (kemera) on tehty muutos, jonka tavoite on saada taimikonhoitomäärät kasvuun. Lakimuutoksen suurin uudistus on, että jatkossa valtion tukea saa myös taimikon varhaishoitoon. Entinen laki mahdollisti tuen saannin vain yli 2 metrisille taimikonhoitokohteille, nyt tukea saa 0,7 metrin pituuden ylittävälle taimikolle.