Ravurit kilvoittelevat huomenna Luumäki-raveissa

Perinteiset Luumäki-ravit ajetaan Lappeen raviradalla huomenna maanantaina 31. heinäkuuta. Päivän ohjelmassa on kymmenen lähtöä, joista ensimmäinen on raviratsastus- eli monté-lähtö. Lisäksi ajetaan koelähtö ja ponilähtö.

Päivän päälähtö on lähtö seitsemän, joka on nimetty Suomi 100 vuotta, Luumäki 375 vuotta -lähdöksi. Ryhmäajossa mittaa toisistaan ottavat enintään 20 000 euroa ansainneet lämminveriset. Lähdössä kolme juostaan puolestaan suomenhevosten tammasarja ja se on samalla 110 vuotta täyttävän Luumäen hevosystäväinseuran nimikkolähtö.

Tutustu Luumäen hevosystäväinseuran puheenjohtaja Harri Manulan antamiin pelivihjeisiin torstain 27.7. Luumäen Lehdessä.