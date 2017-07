Puu- ja päästökauppaa

Kesälomat eivät tänä vuonna menneet pilalle pelkästään näiden tavanomaistakin epävakaisempien säiden vuoksi. EU-parlamentin ympäristövaliokunta päätyi heti toisena lomapäivänäni melko selvällä äänestystuloksella esittämään parlamentille, että metsät eivät olekaan valiokunnan mielestä hiilinielu vaan päinvastoin.

Metsätalouden harjoittaminen kuulemma vapauttaakin enemmän hiiltä ilmakehään, kuin sitoo ilmassa olevaa hiilidioksidia.

Sillä tavalla jännä äänestystulos, että sekä maalaisjärki, että lukuisat tutkimustulokset selkeästi osoittavat metsänkasvatuksen olevan mitä mainioin tapa sitoa ilmakehän hiiltä.

Hiljattain julkaistu tutkimus osoitti erityisesti havupuiden olevan tehokkaita hiilen-

sitojia ja muutoinkin hyviä ilmanpuhdistajia.

Rehellisyyden nimissä on tietty hyvä muistaa sekin, että erilaisia tutkimuksia teetetään maailmalla mittatilaustöinä ainoastaan tarkoituksena palvella tutkimuksen rahoittajan taloudellisia tarpeita. Näin ollen on tietty ihan perusteltua suhtautua ainakin kaikkiin niihin tutkimustuloksiin kriittisesti, joita esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tehtaillaan.

Kriittinen suhtautuminen yksittäisiin tutkimustuloksiin ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi suhtautua epäilevästi koko ilmastonmuutokseen. Päinvastoin.

Ennusteita maapallon ilmaston lämpenemisen nopeudesta erityisesti arktisella ja antarktisella vyöhykkeellä ja niiden lähialueilla, on jouduttu jatkuvasti rukkaamaan siihen suuntaan, että ilmasto muuttuu ennakoituakin nopeammin. Eli kuten muuan suomalainen tv-persoona lausahti, että ilmastomuutos on kuin Arttu Wiskarin musiikki; se ei ole ainoastaan uhka, vaan se on jo täällä.

Näillä tiedoin tästä vuodesta on hyvää kyytiä taas tulossa edellisvuotta lämpimämpi. Tämä on jo ties kuinka mones vuosi, kun telluksemme on taas kuumempi kuin edellisvuonna.

Ja se, että tämä Suomen kesä on nyt ollut tällainen kuin on tähän mennessä ollut, on juuri sitä, että Isoa kirjaa mukaellen ”käy niin kuin kirjoitettu on”. Meillä on siis entistä harvemmin kunnon talvia, mutta myös entistä harvemmin kelpoisia kesiä.

Toivottavasti ympäristövaliokunnan esitys tulee torpatuksi syksyllä parlamentin isossa salissa. Ellei tule, se on Suomelle raskas isku. Vaikka päätös ei jo Suomeen tehtyjä biotalouden investointipäätöksiä peruutakaan, torpedoi se tehokkaasti tulevat investointipäätökset.

Luultavasti suomalainen metsäteollisuus ei kaadu edes tulevien päästöoikeuksien ostoon kuluviin miljooniin. Suurin takaisku on se, että tuo päätös ainakin tänne Eurooppaan jättää kuluttajien mieleen sellaisen signaalin, että metsien taloudellinen hyödyntäminen ei olekaan hyvä juttu. Pitkässä juoksussa se ajaa meidät puusta elävänä kansakuntana ahdinkoon.

Kirjoittaja on Metsänhoitoyhdistys Kaakon toiminnanjohtaja.