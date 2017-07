Kaiken kansan rakastama popmuusikko Edu Kettunen konsertoi tänään kello 18 Luumäen kirkossa. Ympäri Suomea kiertävä Edu saapuu Luumäelle Tommi Kaleniuksen, Ninni Poijärven ja Mika Kuokkasen kanssa. Konsertissa on luvassa Edun uusinta tuotantoa, mutta mukana voi olla myös joitakin Edun rakastetuimpia ikivihreitä.