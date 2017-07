Viljelyaloissa ei suuria muutoksia viime vuodesta

Viljojen viljelyala Kaakkois-Suomessa väheni jonkin verran viime vuoteen verrattuna ja on nyt noin 67 000 hehtaaria. Leipäviljojen, vehnän ja rukiin, sekä ohran pinta-alat pienenivät, mutta kauran viljelyala pysyi ennallaan, kertoo Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) maaseutupalvelut-yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen .

Hänen mukaansa öljykasvien viljelyala laajentuu jo kolmatta vuotta peräkkäin. Samoin härkäpavun viljely kasvaa, mutta sen kokonaisala on edelleen sangen pieni eli noin 2 000 hehtaaria. Myös nurmiala on kasvanut viime vuosina.

Pitkänen kertoo, että viljelijöiden tukihakemustietojen mukaan viljojen viljelyala on tänä vuonna Kaakkois- Suomessa noin 67 000 hehtaaria eli hieman alle puolet (48 prosenttia) kokonaisviljelyalastamme. Vilja-ala pieneni jonkin verran viime vuoteen verrattuna.

Kevätvehnän pinta-ala (16 200 hehtaaria) pieneni viime vuodesta noin 1 100 hehtaaria. Kevätvehnän viljely painottuu selvästi Kymenlaaksoon, jossa sen viljelyala on tänä vuonna 14 prosenttia maakunnan peltoalasta. Syysviljojen, syysvehnän ja rukiin, viljelyalat eivät juurikaan poikkea viime vuoden aloista.

Rehuohran viljelyala pieneni noin 2 500 hehtaaria viime vuoteen verrattuna. Rehuohraa viljellään Etelä-Karjalassa selvästi enemmän kuin Kymenlaaksossa. Ohran kokonaisalasta (22 600 hehtaaria) noin 5 600 hehtaaria on mallasohraa, jonka viljely on puolestaan keskittynyt pääosin Kymenlaaksoon.

Kauran viljelyala (25 300 hehtaaria) pysyi lähes samana kuin viime vuonna. Maakuntien kokonaispeltoaloihin verrattuna kaura-ala on Kymenlaaksossa jonkin verran suurempi kuin Etelä-Karjalassa.