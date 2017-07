Monimuotoista vertaistukea

Vertaistuki on elämän illassa monille hyvin tärkeää. Entisenä kunnan viriketyöntekijänä olen ollut perustamassa useita vertaistukiryhmiä ja tunnen asian merkityksen ihmisille.

Olen ollut henkilökohtaisesti omaishoitajana sekä saattohoitajana ja tiedän, kuinka tärkeää on olla toista ihmistä lähellä loppuun asti.

Vielä virkeille ikäihmisille esimerkiksi musiikin kuuntelu on usein hyvin merkittävässä, henkistä hyvinvointia ja vireyttä luovassa roolissa.

Viimeisinä elinviikkoina ja päivinä usein riittää, että on edes joku joka juttelee, koskettaa ja välittää. Hoitajat tekevät parhaansa, mutta myös vapaaehtoistyötä tarvitaan.

Kun elämän raja on ylitetty, jälkeen jääneille omaisille on erilainen vertaistuki tarpeen. Olen itsekin aikoinaan saanut paljon apua ja tukea esimerkiksi seurakunnan sururyhmästä sekä erilaisista vertaistukiryhmistä.

Haluan jakaa pientä lohdutuksen sanaa runojen muodossa kaikille, mutta erityisesti surun ja menetyksen kohdanneille ihmisille, oheisen runon myötä.

Hannu Purho

Runot jotka kadotin

Ne soljuivat kirkkaina

mielessäni,

sanat kulkivat leikitellen,

vaikka totiset.

Hetken ne muistin,

nyt pois kadonneet.

Runot jotka unohdin

muistiin kirjoittaa.

Ne runot ovat nyt

muistojen meressä,

kulkevat sydänveressä,

pitäen hengissä yhä.

Eivät ne kadonneet,

vaikka en sanoja muista.

Sen muistan,

sinulle ne oli, kaikki.

Kerran ne kerron,

löydän taas.

Käteesi tartun,

syleillen rintaani vasten.

Ehkä en tässä

maailmassa,

varjojen vieraana.

Jossain siellä,

rajan takan,

toiviotiellä, kirkkaudessa.

Kuiskaan sinulle,

runot jotka kadotin.

Kirjoittaja on toimittaja, joka on yli tuhannen lehtijutun lisäksi kirjoittanut myös yli 2000 runoa, joita on luettu muun muassa Yleisradiossa päivän mietelauseena. Luumäen kulttuuripalkinnon hän sai vuonna 1974. Hän on julkaissut runokokoelman. Myös loppusyksyllä ilmestyvässä Veikko Vennamon (SMP) elämäkerrassa on Purhon tekstiä mukana.