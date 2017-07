Ensi viikolla ramppisulkuja Kuutostiellä, liikennettä ohjataan myös Taavetin kautta

Päällystykset aiheuttavat ramppien sulkemisia Rantsilanmäen ja Taavetin eritasoliittymissä ensi viikolla. Ramppeja suljetaan kello 21-6 välisenä aikana.

Yksittäisen rampin sulkuaika on noin 4-7 tuntia. Kohteissa on liikenteenohjaus.

Rantsilanmäen eritasoliittymän ramppeja suljetaan maaanantain ja tiistain sekä tiistain ja keskiviikon välisinä öinä.

Väliaikaisena kulkuyhteytenä on tuolloin Jurvalan itäisen eritasoliittymästä lähtevä rinnakkaistie tai Taavetin eritasoliittymän ja reitti Kivimäen ja Vintturinmäentien kautta

Taavetin eritasoliittymän ramppeja suljetaan vastaavasti ensi viikon tiistain ja keskiviikon, keskiviikon ja torstain sekä torstain ja perjantain välisinä öinä.

Väliaikaiset yhteydet tällä paikalla kulkevat Taavetin keskustan ja Taavetin läntisen liittymän kautta tai Kivimäen-Vintturimäentien ja Rantsilanmäen eritasoliittymän kautta. Hankkeen etenemistä voit seurata myös: verkossa joko Facebookissa .facebook.com/taavettilappeenranta/ tai liikenneviraston sivuilta: liikennevirasto.fi/taavettilappeenranta.