Kivijärvessä ei levää, Herajärvestä katosi

JärviWikin tuoreimman, eilen torstaina havainnoidun tiedon mukaan Kivijärvessä ei edelleenkään ole sinileväesiintymää. Seurantapaikka on Kuuksenenselällä Lemin puolella.

Kaksi viikkoa sitten kerroimme Herajärvessä ja Hiijärvessä olleesta sinilevästä, mutta sieltä sinileväesiintymä on kadonnut, kertoo Herajärven rannalla asuva Anita Nukarinen. Hän kertoo seurattavan tarkasti tilannetta heidän järvillä.

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Marko Järvisen mukaan sisämaan järvillä on vähemmän sinilevää kuin tavallisesti heinäkuun lopussa. Vain Oulun Pyykösjärvellä sinilevää on erittäin runsaasti, ja runsaita esiintymiä on muutamalla havaintopaikalla.

Järvinen kiittää siitä, että kansalaiset ovat aktiivisesti ilmoittaneet havainnoistaan JärviWikiin.

Enemmän visuaalinen haitta on kuitenkin suopursuruosteesta, jota Järvisen mukaan esiintyy runsaasti eri puolilla maata. Sitä on myös Hera- ja Hiijärvessä.

— Suopursuruoste on kuitenkin täysin vaaratonta, vaikka se koetaan epämiellyttävänä, Järvinen toteaa.