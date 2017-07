Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyvä turva ulkomailla

Sateinen kesä on saanut monet miettimään vielä viime hetken lomamatkaa etelän aurinkoon. Ajatus voi olla ihan hyvä, mutta onko kaikki kunnossa reissua varten?

Kansaneläkelaitos (Kela) suosittelee ulkomaille lähtijöille eurooppalaista sairaanhoitokorttia varmuuden vuoksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä, jos jotain sattuu, sillä matkavakuutus on aina syytä olla reissussa mukana. Paljon matkaavilla on usein ympärivuotinen matkavakuutus, josta todisteeksi on saatavissa vakuutustodistuskortti.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyvä olla olemassa. Se takaa sen, että jos jossain EU- tai Eta-maassa reissatessa sattuu äkillisesti jotain ikävää, matkailija saa lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon samaan hintaan kuin kohdemaan omat kansalaiset.

Kortti on ollut käytössä jo vuodesta 2004. Sen hankkiminen on helppoa, sillä kortin saa Kelasta tilaamalla. Ainoa edellytys on, että kortin tilaaja on valtion sosiaaliturvajärjestelmän piirissä. Lisäksi se ei maksa mitään, vaan sen saa ilmaiseksi.

Yllättävän vahingon sattuessa kortinhaltija pääsee mutkattomasti hoitoon, eikä tarvitse selvitellä etukäteen, kuka sen maksaa. Kortilla ei kuitenkaan pääse etuilemaan ohi paikallisten hoitojonossa – ellei hätä ole oikeasti henkeä uhkaava. Sellaisessa tilanteessa apua saa nopeasti ja tarvittavat selvitykset tehdään jälkikäteen.

On kuitenkin huomattava se, että eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa ylimääräisiä kustannuksia kuten kuljetusta koti-Suomeen, puhumattakaan mahdollisesta ambulanssilennosta. Tällaisia tilanteita varten pitää olla erillinen matkavakuutus, josta hoituvat jatkokulut.

Täysin virheellinen käsitys on se, että hätätapauksissa Suomen valtio maksaisi kyydin kotiin. Konsulaatit ja suurlähetystöt kyllä avustavat ongelmiin joutuneita suomalaisia, mutta jos kotiin joutuu palaamaan ”valtion kyydillä”, siitä tulee lasku perästä – ja se voi olla iso.

Lähteet:

Kela, Ulkoministeriö