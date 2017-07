Suomen lippu täyttää sata vuotta

Suomi viettää tänä vuotta itsenäisyytensä satavuotisjuhlia. Harva kuitenkaan tietää sitä, että tänä vuonna ei vietetä siniristilipun satavuotisjuhlia. Ne juhlat ovat vasta ensi vuonna toukokuun 28. päivä.

Kun Suomi itsenäistyi, kansakunnan tunnuksena toimi vaakunastamme johdettu leijonalippu. Sisällissodan jälkeen punapohjaista leijonalippua pidettiin kuitenkin valkoisten mielestä liian punaisena.

Haluttiin valkoista lippua, joksi tuli suomalaisten purjehdusseurojen käyttämä siniristilippu. Sen taustalla on Venäjän laivaston valkopohjainen Andreaan vinoristi. Yllättävää, mutta totta on, että itsenäisen Suomen lippu saa kiittää maamme läheisistä suhteista keisarilliseen Venäjään.

Suomen lipun satavuotisuutta tullaan juhlistamaan monin tavoin ensi vuonna. Tärkein tapahtuma on Haminassa. Siellä vedetään 28.5.2018 salkoon maailman suurin Suomen lippu osana Haminan kaupungin perustamaa Haminan lippumaailmaa.

Tällä hetkellä korkein lippusalko on Riihimäellä. Se on 40 metriä korkea.

Suurlippu juhlistaa sekä itsenäisyyden että lipun satavuotisuutta. Kuinka korkealle se kohoaa, riippuu meistä suomalaista.

Haminan kaupunki on käynnistänyt yhdessä Mesenaatti.me:n kanssa kampanjan suurlipun toteuttamiseksi. Se on hyväksytty yhdeksi Suomi 100 hankkeeksi.

Eikö vähimmäistavoite ole aikaansaada korkeampi lippusalko kuin Ruotsissa? Siellä korkein salko on 48 metriä.

Nostetaan Suomen lippu korkealle, yhdessä.

Kampanjasta löytyy lisätietoa internetistä osoitteessa mesenaatti.me/suomenlippu.

Kirjoittaja on Haminan lippumaailman toiminnanjohtaja ja kesäluumäkeläinen.