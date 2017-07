Happypappojen tänä vuonna 15. kertaa järjestämä Pappatuna-meet ajeli juuri hetki sitten Taavetissa ja jatkaa matkaa noin 90 kilometrin ajelulla. Varsinainen kokoontumisajo on Palvaanjärven lomakeskuksessa, jonne on saapunut kaikkiaan noin 70 mopoilun harrastajaa. Kiertoajelulla on noin 45 Pappa-Tunturia – ja ajelu onkin mopoilijoiden mielestä sitä parasta aikaa.

Lue tapahtumasta lisää torstain 27.7. Luumäen Lehdestä.