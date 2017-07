MÃ¶kkilÃ¤isen kesÃ¤Ã¤

Kuin muuttolinnut saavuimme tänne taas vapuksi. Luumäki on tuttu, sillä täällä teimme töitä ja asuimme monia vuosia ja nyt Hesasta tullaan tänne aina kesää mökillä viettämään.

Nämä Alakivijärven sokkeloiset ja monia saaria sisältävät maisemat ovat mieluisat veneellä tutkistella niin soudellen kuin sähkömoottorilla ajellen.

Ponttoonilaiturien rakentajat tekivät laiturit niin, että me kahdestaan saadaan ne uitettua ja nostettua rantaan ja kevällä hiilataan ne taas paikoilleen. Ennen jäät rusikoivat omat kyhäelmät lähes joka kevät.

Mökkilaitureilta jälkikasvu onkii käydessään ja useinpa tuosta on tullut aamuisin pulahdettua veteen tai saunasta käsin uitua.

Alkukesä on ollut sateinen ja viileä ja niinpä luonto vihertää ja kukat kukkii. Pihapiiri kasvattaa kivoja luonnonkasveja ja kukkia. Ne ovat ilmestynyt ihan itsestään.

Pitempiä korsia olen trimmeroinut varoen kukat ja matalat kasvit, jotka kesän mittaan kukkaa pukkaa. Paikallisen puutarhan kukat vaimo hoitaa. Orvokkien vihollisia ovat olleet pikku puput. Yöksi piti suojata niitä ylösalaisin laitetuin kukkaruukuin.

Lappeenrannassa on tullut useinkin käytyä ja tallusteltua kaupungilla, satamassa ja linnoituksessakin.

Kesäteatterin näytelmä Aikamoisia akanketaleita on vauhdikas ja näyttelijät ovat parhaasta päästä, mutta käsikirjoitus tuntuu kömpelöltä — tai onko itse tullut krantuksi vuosien myötä.

Jussi Lampi ja Heidi Herala jäivät mieleeni sävähdyttävistä tulkinnoista.

Vallijamit on eräitä poikkeuksia lukuunottamatta aina käyty katsomassa ja kuulemassa. Monet tutut paikkakuntalaiset siellä taaskin olivat ja tietysti paljon kesäluumäkeläisiä, joihin mekin nyt kuulumme.

Tänä kesänä Imatra bigband solistinaan Aili Ikonen esitti Erik Linsrömin musaa ihan kymppiin.

Usein on bändit soittaneet päälle ja solistin ääni on paljolti hukkunut torvien toitotukseen. Nyt kapellimestari oli ottanut homman hienosti haltuunsa. Aili Ikosen ääni säihkyi ja lumosi orkan säestäessä hyvin taustalla.

Jatsahtava musa salli soolot ja jammailut, ne olivat nautittavia. Nuori nainen kosketinsoittajana jäi erityisesti mieleeni. Hänellä on herkkä kosketus ja hieno tulkinta.

Tunnustusta annan kunnalle, joka on niin kauniisti hoitanut kyläkuvaa.

Uskon, että läpikulkumatkallakin olevat ja tietysti kaikki kesäasukkaat vieraineen arvostavat näitä näkymiä ja onhan täällä asioita muutenkin hyvin hoidettu.

Kirjoittaja on kesäluumäkeläinen.