PerinneleipÃ¤ kiinnostaa: Tee kovaohranen itse

Luumäkeläinen perinneleipä kovaohranen teki kirkonkylän kylämarkkinoilla kauppansa niin, että leivät hupenivat myyntipöydiltä hetkessä. Kermaan, piimään tai kermaviiliin leivottua litteää, happamatonta ohraleipää syötiin ennen aikaan pyhäisin ja kirkkoeväänä. Köyhimmissä taloissa leipäset voitiin tehdä myös veteen.

Kovaohrasta on helppo leipoa myös itse. Ohjeita on erilaisia, mutta yksi perinteinen luumäkeläinen ohje on taltioitu kirjaan Karjalainen keittiö (Liukkonen-Lylyharju-Martiala, Karisto 2013).

Tässä resepti:

2 dl lämmintä vettä

2-3 dl kermaa, piimää tai kermaviiliä

25 g tuorehiivaa

1 tl suolaa

1,8 l ohrajauhoja

3 dl vehnäjauhoja

100 g sulatettua voita

Liuota hiiva lämpimään veteen. Lisää kerma, piimä tai kermaviili, suola, ohrajauhot ja vehnäjahot sekä sulatettu voi, Vaivaa taikina hyvin. Siitä saa tulla kiinteä, kuten pullataikinasta. Leivo matalia, pyöreitä leipiä. Anna leipien nousta liinan alla pellillä noin 20 minuuttia. Paista miedossa lämmössä, noin 180 asteessa, puolisen tuntia. Voitele kypsät leivät voisulalla.