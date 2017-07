Kotkaniemen renkitupa sai pÃ¤rekaton

Työt Kotkaniemessä edistyvät hyvässä tahdissa. Renkitupa sai päälleen uuden pärekaton, jonka toivakkalainen Karin Päre ja Puu teki tänään valmiiksi.

Vanhan huonokuntoisen huopakaton purkivat Kaakkois-Suomen ammattikoulun opiskelijat alkuviikosta, ja pärekatto valmistui nyt kahdessa päivässä.

Senaattikiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Selja Flink kertoo, että he aikoivat laittaa renkituvalle huopakaton, mutta suunnitelmat muuttuivat lennossa.

— Ajateltiin, että tällaisessa museoympäristössä on mukava olla edes yksi pärekattoinen rakennus, varsinkin kun renkitupa on aiemmin ollut pärekatolla, Flink kertoo.

Ympäristön aittojen katot on kunnostettu aiemmin ja niissä on huopakatot.