Pitäisitkö puista paitaa?

Puuvillapaitoja meillä jo on, mutta puusta valmistettuja ei ole. Kohta saattaa olla, sanoo kansanedustaja Reijo Hongisto (uv). Puusta saadaan hänen mukaansa pitkäkuituista lankaa, josta voidaan tehdä vaatteita. Hän huomauttaa, että ”puulangan” teko on ekologinen teko, koska puulangan valmistamiseen kuluu 99 prosenttia vähemmän vettä ja 80 prosenttia vähemmän energiaa kuin pellavaan, eikä lainkaan myrkkyjä.

— Lankaa ei kannata viedä maailmalle kerinä, vaan lanka on jalostettava Suomessa valmiiksi vaatteiksi. Ympäristöystävällisille vaihtoehdoille on kysyntää. Tässä on markkinarako, Hongisto sanoo.