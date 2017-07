Maisemavuokraus tekee tuloaan

Metsänkäsittely siten, että se huomioi maisemaa ja taloudellista merkitystä, on suomalaisessa yhteiskunnassa vielä melko uutta. Maisema-arvoihin halutaan kiinnittää kasvavassa määrin huomiota, toteaa projektipäällikkö Tarja Hämäläinen Suomen metsäkeskuksen asiaa koskevassa tiedotteessa.

— Haluamme selvittää Metsämaisema mieleiseksi -hankkeessa uusia mahdollisuuksia metsän taloudelliseen hyödyntämiseen ja maisema-arvojen korostettuun huomioimiseen metsänkäsittelyssä, Hämäläinen toteaa.

Nyt tekeillä on mielipidekysely erityisesti vapaa-ajan asukkaiselle siitä, mitä he ajattelevat maisemanvuokrauksesta. Hämäläisen mukaan maisemanvuokrauksen mahdollisuus ei ole juurikaan tunnettua eivätkä vapaa-ajan asukkaat tiedä siitä.

Kesän aikana on tarkoitus kysyä vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä maisemavuokrauksesta. Netissä olevan linkin kautta vapaa-ajan asukkaat voivat käydä vastaamassa kyselyyn. Aiemmin on tehty kysely metsänomistajille ja hankkeen jatkuessa vuoden 2018 loppuun, on tarkoitus tavoittaa vielä matkailupalveluyrittäjiä.

Käytännössä maisemanvuokraus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vapaa-ajan asukas voi pyytää, mikäli tietää metsänhakkuuhankkeesta etukäteen, että kesäasunnon naapurissa olevan metsälohkon aukkohakkausta maanomistaja siirtäisi korvausta vastaan esimerkiksi 10 vuodella. Metsäkin ehtii järeytyä lisää sinä aikana. Myös valikoiva harvennushakkaus voisi tulla kysymykseen.

Yllättävät avohakkuut voivat aiheuttaa ympäristön vapaa-ajan asukkaille mielipahaa, vaikka metsänomistaja ei tee mitään laitonta hakatessaan omaa metsäänsä suunnitellusti. Tällaisesta toiminnasta on myös Luumäellä kokemusta.

Ennakkotieto voisi ainakin pehmentää yllätystä ja mahdollisesti pelastaa naapurisopua.

Maisemanvuokrauksesta löytyy lisätietoja Suomen metsäkeskuksen sivuilta metsakeskus.fi/metsamaisema-mieleiseksi.