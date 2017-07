Lotta Tuuvalle agilityn EM-hopeaa joukkuekilpailussa

Luumäkeläinen Lotta Tuuva oli eilen lauantaina voittamassa joukkuehopeaa agilityn nuorten euroopanmestaruuskilpailuissa. European Open Junior -kilpailu on parhaillaan käynnissä Luxemburgissa.

Suomen nelihenkinen joukkue kilpaili vanhempien nuorten sarjassa medi-kokoisten koirien joukkuekilpailussa. Voiton kilpailussa vei Tsekin joukkue. Kilpailuun osallistui joukkueet 30 maasta.

Lotta Tuuva on mukana kilpailussa amerikancockerspanieli Ossin (Fabelsfee Lets Talk About Me) kanssa.

Kilpailu jatkuu vielä tänään yksilökilpailun agilityradoilla. Kaksiosaisen kilpailun hyppyrataosuus kilpailtiin lauantaina. Tuuva ja Ossi lähtevät agilityradalle hyppyradan sijalta 50.