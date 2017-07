Ensi perjantaina pääsee ravustamaan – kausi kaksi viikkoa jäljessä

Ravustuskausi alkaa ensi perjantaina 21.7. kello 12. Kesän rapusaaliin odotetaan olevan hyvä, sillä viime kaudelta vesiin jäi tavanomaista runsaammin pyyntikokoisia sekä tänä kesänä saaliskokoon kasvavia rapuja.

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Itä-Suomen yliopiston ja Kalatalouden keskusliiton rapuasiantuntijat arvioivat, että parhaat rapusaaliit saadaan tänä kesänä noin kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin. Naaraita saadaan runsaasti vasta elokuun puolella niiden vaihdettua kuorensa.

Kalastuslain myötä ainoastaan ELY-keskukseen rekisteröityneet kaupalliset kalastajat saavat myydä rapusaaliita. Rekisteröitymistä kuitenkaan vaadita, jos ravustaja myy ravustuskauden aikana korkeintaan 300 rapua suoraan kuluttajille.

Täpläravun istutukset on kielletty kokonaan myös niissä vesistöissä, joissa lajia jo esiintyy. Rapuruttovaaran takia vesistöstä toiseen liikkuvan on huolehdittava kalastus- ja ravustusvälineiden huolellisesta desinfioinnista.Rapurutto on tuhoisa jokirapukannoille ja haitallinen tai tuhoisa täplärapukannoille.

Rapuhavainnoista ja rapukannoista kerätään myös tietoa www.kalahavainnot.fi -internetsivustolla.