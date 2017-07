Nuotiopaikat ja polut kartalle: Kuka tahansa voi lisätä paikkatietoja Karttakerttuun

Karttojen päivitys on nyt kaikkien halukkaiden ulottuvilla. Tietoja kerätään Karttakerttu-nimisen yhteisöllisen karttapalvelupilotin avulla.

– Palvelu on kaikille avoin ja tuotuja tietoja pääsee kuka vain katselemaan. Rekisteröityneet käyttäjät voivat myös tuoda palveluun uusia kohteita, kertoo vanhempi tutkija Mari Laakso Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta.

Karttakertussa voi lisätä monenlaisia kartalta puuttuvia kohteita, kuten nuotiopaikan tai polun.

Karttakerttu avattiin maaliskuun lopussa ja se on nopeasti kerännyt satoja käyttäjiä. Palveluun on tuotu runsaat 500 uutta karttakohdetta. Eniten on lisätty Maanmittauslaitoksen karttatiedoista puuttuvia polkuja.

Kerätyt tiedot varmennetaan ja viedään muille kartoille myöhemmin. Kerätyt tiedot ovat kuitenkin kaikkien käytettävissä heti Karttakertussa.

Lisätietoa hankkeesta löytyy maa- ja metsätalousministeriön hankesivuilta täältä.