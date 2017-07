Suomen Riistakeskus Kaakkois-Suomi on myöntänyt syksyn hirvijahtiin 290 lupaa Luumäelle.

Riistapäällikkö Erkki Kiukkaan mukaan Luumäen kohdalla lupien määrä on laskenut hiukan, sillä viime syksynä lupia oli 296.

Koko Kaakkois-Suomeen lupia myönnettiin 2802, joka on 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kiukas muistuttaa, että olosuhteet ja hirvien määrät vaihtelevat alueittain.

Lisää hirvilupa-asiaa torstain 20.7. Luumäen Lehdessä.