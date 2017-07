Kymmenen karhua kaadettavissa Kaakkois-Suomessa

Syksyn jahtikaudella Kaakkois-Suomessa voidaan metsästää kymmenen karhua, joista kaksi Keski-Kymen lupa-alueella, johon Luumäki kuuluu. Poikkeusluvat karhunkaatoon on myöntänyt Suomen Riistakeskus, kertoo riistapäällikkö Erkki Kiukas.

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) arvioiden mukaan Kaakkois-Suomen alueella karhukannan koko on reilut sata, noin 100–120 yksilön haarukassa, yli vuoden ikäistä karhua. Näiden lisäksi tulevat karhunpennut, joita arvioidaan olevan noin 30.

Karhunmetsästyksessä mennään samalla mallilla kuin viime vuonna, kaatolupia tuli saman verran kuin vuosi sitten. Metsästysaika alkaa elokuun 20. päivänä ja se jatkuu lokakuun loppuun asti.

Eniten karhunkaatolupia, kuusi kappaletta, tuli Kaakkois-Suomen koilliselle alueelle, johon kuuluvat Ruokolahden-Imatran, Rautjärven ja Parikkalan riistanhoitoyhdistysten ja pieneltä osalta Puumalasta olevien metsästysseurojen ja seurueiden metsästysalueet. Viime vuonna siellä ammuttiin kuusi karhua.

Raja-Kymen alueeseen lukeutuvilla Joutsenon, Etelä-Saimaan ja Ylämaan riistanhoitoyhdistysten alueilla kaatolupia on kaksi.

Keski-Kymen alueeseen lukeutuvat Luumäen ja Miehikkälän riistanhoitoyhdistysten alue sekä osia Lemin-Taipalsaaren, Savitaipaleen-Suomenniemen, Sippolan, Valkealan-Kouvolan, Vehkalahden-Haminan ja Virolahden riistanhoitoyhdistysten alueilla toimivien metsästysseurojen ja -seurueiden alueista.