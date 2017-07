Kivijärvi yhä ilman sinilevää

Sinileväkukinnat ovat lisääntyneet maamme sisävesillä Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) tiedotteen mukaan, mutta Kivijärvellä ei edelleenkään ole tehty sinilevähavaintoja Luumäen eikä Kuuksenenselältä Lemin puolelta.

Valtakunnallisen tiedotuksen mukaan runsaitakin kukintoja on havaittu alkukesää enemmän Varsinais- ja Etelä-Suomen matalissa järvissä.

Viime viikolla tehtyjen havaintojen mukaan sinileväkukinnat ovat lisääntyneet järvillä verrattuna alkukesän tilanteeseen ja havaintoja on tehty tällä viikolla ajankohtaan nähden normaalisti valtakunnallisilla seurantapaikoilla.

Hieman levää on havaittu 23 havaintopaikalla. Runsaita kukintoja on havaittu Nokian Pyhäjärvellä, Sipoon Savijärvellä, Kiteen Pyhäjärvellä sekä Lappeenrannan Haapajärvellä, jossa kukinta on jatkunut jo viisi viikkoa. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Pyykösjärvellä Oulussa.