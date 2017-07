Ethän roskaa luontoa eläinten vaaraksi

Maastoon jätetyt roskat ja rojut voivat vahingoittaa vakavasti luonnoneläimiä ja ulkona liikkuvia lemmikkejä kuten kissoja ja koiria. Monet piknikeväät on kääritty muoviin tai sisältävät muoviosia, joihin utelias eläin voi sotkeutua tai jotka eläin voi niellä, mikä aiheuttaa tukehtumis- ja suolitukosvaaran.

Tölkkien muoviset pidikerenkaat voivat takertua eläimen kaulan tai kehon ympärille ja hangata ihoa rikki tai jopa kuristaa eläimen. Pahaa jälkeä saavat aikaan myös kuminauhat, jos ne pääsevät kääriytymään pieneläinten ruumiinjäsenten ympärille tai joutuvat eläimen nieluun. Pakkausjätteet olisikin luonnossa samoillessa ehdottomasti laitettava roska-astioihin ja kuminauhat ja pidikerenkaat on varmuuden vuoksi leikattava poikki ennen jäteastiaan laittamista.

Myöskään keräysastioiden ympäristöä ei saa jättää törkeään kuntoon. Mieluummin luontoretken roskat on tuotava oman kodin roskikseen kuin luontoon tai huolimattomasti johonkin keräyspisteelle.