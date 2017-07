Kyberturvallisuus puhuttaa

Haluatko itkeä? Et voi käyttää tiedostojasi ja kun suljet tietokoneesi, et saa sitä enää auki. Ei hätää — maksamalla monta rahaa lähetämme sinulle avauskoodin, jolla saat tietokoneesi jälleen toimimaan normaalisti.

Toivottavasti ei kuulosta kenellekään luumäkeläiselle tutulta. Kansainväliset kiristysohjelmat ovat kasvava riesa, myös Suomessa. Niiltä säästyminen vaatii huolellisuutta suojauksissa.

Kyberturvallisuus on päivän sana. Tietoyhteiskuntamme on entistä riippuvaisempi tietokoneista ja teknologiaälystä, ja tämä kehitys jatkuu alati syvenevästi. Se tunkee koko ajan pitemmälle arkeemme kännyköiden, internetin ja niihin liittyvien älylaitteiden kautta ja kaikki tekemisesi rekisteröidään jonnekin pilvitiedostoihin.

Kohta et voi edes aivastaa ilman, että se rekisteröidään johonkin pilvipalveluun: hetken päästä kännykkäsi piippaa ja sähköpostiisi tulevat ensimmäiset lääkeyhtiöiden viestit, millaista flunssalääkettä todennäköisesti tarvitset.

Onneksi kyberhyökkäykset eivät ole vielä yleistyneet Suomessa. Surullisenkuuluisa WannaCry yllätti maailman toukokuussa. Tuorein, ärhäkkäämmin levinnyt Petya ei ole onneksi suuremmin levinnyt Suomeen, tosin Petya ei juuri häiritse yksityisiä ihmisiä. Pienempiä riesoja ovat tietokonevirukset ja muut haittaohjelmat, jotka nekin voivat tuoda päänsärkyä.

Yhteistä kaikille on Windows-käyttöjärjestelmä, joka on maailman yleisin. Sille on tehty eniten ohjelmia eri käyttötarkoituksiin. Niinpä riesaohjelmat aiheuttavat laajimmin ongelmia, koska ne on tehty yleisimpään käyttöjärjestelmään. Tietoturvaohjelmat pitääkin olla aina ajan tasalla.

Tietokonemaailman myötä on tullut käsite kybersodankäynti, jolla voidaan lamauttaa kokonaisia yhteiskuntia. Tästä puhui muun muassa kenraali Ari Puheloinen lehtemme haastattelussa 2014.

Nyt puolustus- ja varoituspuheita on noussut puhumaan kyberturvallisuuteen erikoistunut Aalto-yliopiston professori Jarmo Limnéll. Hän ennusti viime viikolla Helsingin Sanomissa, että yhä vakavampia kyberhyökkäyksiä on tulossa.

Miten me tästä selviämme? Onneksi Suomen tietotekniikkakoulutus on huippuluokkaa ja yhä uusia tietotekniikan neroja on kasvamassa. Selviämistä helpottaa myös se, että täällä eletään jalat tukevasti maassa eikä haihatella bittimaailmoissa. Tietsikat, kännykät ja internet tuovat paljon helpotusta elämään, mutta niiden ei pidä antaa hallita elämäämme. Pitäkäämme ne hyvinä renkeinä.

Ai miten minulle kävi? Onneksi on vähemmän yleisiä käyttöjärjestelmiä, jotka ovat tunteettomia pc-maailman riesoille. Ei tarvinnut itkeä.