Kivijärven pintaa pitäisi nostaa vuoden 1952 tasolle

KIVIJÄRVEN rannoilla on karkeasti 3000 rantatonttia, 20 000 euroa kappale, joten kokonaisarvo on noin 60 miljoonaa euroa.

Kun Kivijärven vedenpinnan laskua 1950-luvulla alettiin suunnitella, rantatontteja ei ollut olemassa. Järvi oli isännille vain ropakko, joka hidasti puun kasvua tai maanviljelystä. Siis mitä enemmän saat vettä pois, sen parempi.

Jos lasket tarpeeksi vettä pois, järvi lopettaa olemasta järvi.

Järven vedenlaatua asiantuntijat ovat kehuneet erinomaiseksi, vaikka Etelä-Kivijärven vesi on tummunut ja Pohjois-Kivijärven vedenlaatu on selvästi heikentynyt.

Olen kuullut paljon valituksia, että levää esiintyy monessa paikassa järvellä.

Näin Kivijärven vuosia ennen vedenlaskua 1962, sen aikana ja 55 vuotta sen jälkeen. Ei näkynyt levää ennen vedenlaskua ja rantasoitten ojitusta.

Luontoäiti teki rantasuot hyviksi suodatuslaitoksiksi. Rantasuot hidastivat myös talven lumien sulamisvirtaamaa taaten virtausta Huopaisenvirtaan vielä loppukesästäkin.

Kivijärvi on niin suuri ja vielä puhdasvetinen järvi, että ei sitä kannata uhrata muutaman kitumäntymotin takia tai ryhtyä etsimään maanviljelysmaata järvenpohjasta.

Lait on tehty muutettaviksi ja teitä rantatontin omistajia on niin paljon, että teillä on täysi oikeus muuttaa niitä.

Ehdotan, että nostetaan Kivijärven vedenpinta vuoden 1952 tasolle ja viedään järvi entiseen loistoonsa. Syitä, tai tekosyitä, löytyy miksi tämä ei onnistu:

1. Olemassa olevat rakennukset jäävät veden alle. Nykyaikaiset rakennusmääräykset eivät salli rakennuksia niin lähelle rantaa, joten tämä olisi ongelma.

2. Laiturit jäävät veden alle. Jokainen rannanomistaja nostaa laituriaan ylemmäs.

3. Jättömaat. Suurin osa rannoista on niin jyrkkiä, että jättömaa ei ole ongelma. Missä maksuja on maksettu, hoidetaan niin kuin poliitikot hoitaisi-

vat: jos rahat ovat vielä pankissa, palautetaan ne korkojen kanssa. Muutama tapaus vaatii erikoisratkaisun.

Kun vedenpinta nostetaan 1962 tasolle, se on lähellä Saimaan pinnan tasoa. Tämä antaa mielenkiintoisen mahdollisuuden.

Yksinkertainen ja pieni kanava Saimaan ja Kivijärven välillä Rutolassa avaisi Saimaan vesistön ja Saimaan kanavan kautta myös Suomenlahden ja Itämeren pienille asuntoveneille Kivijärveltä.

Kirjoittaja on syntynyt 1942 Luumäen Puntarinlahdella.