Nopeusrajoitukset voivat nousta

Syksyllä käynnistyvä tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus mahdollistaa nopeusrajoitusten nostamisen. Tämä voisi olla nopeusrajoitusten päivittämistä, sillä näin tehtiin Tanskassa 2004 autoilijoilta saadun palautteen perusteella.

Palautetta ovat antaneet myös suomalaiset, joten Yle teki asiasta kyselyn eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenille, joista yli puolet kannattaa yleisrajoituksen nostoa 90:een ja moottoriteillä 130:een kilometriin tunnissa hyvissä olosuhteissa.

Nostaminen olisi perusteltua, koska autojen turvallisuustekninen kehitys, liikenteen ohjaustekniikka ja parantuneet liikenneolosuhteet antavat siihen mahdollisuuden. Nykyaikaiset hyvät autot suorastaan houkuttelevat ylinopeuksiin ja tarkka rajoitusten noudattaminen on melkeinpä poikkeus.

Kuutostien parannus ja muutos 2+2 -kaistaiseksi moottoriliikennetieksi on roima parannus liikenneolosuhteisiin täällä. Ennakkotiedon mukaan sille suunnitellaan satasen nopeusrajoitusta, joka tullaan varmasti kokemaan autoilijoiden keskuudessa turhan alhaiseksi. Niinpä senkin nopeusrajoituksen voisi hyvin nostaa 120:een tai ainakin ruotsalaisen mallin mukaiseen 110:een kilometriin tunnissa.

Turvallisen liikennöimisen kannalta kuitenkin olennaisinta on kuljettajan kunto. Riskejä aiheuttavat lähinnä alkoholi, sairaus tai väsymys — ja niihin on syytä puuttua valvonnassa.