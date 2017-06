Kivijärven vesi pysynyt mittaustulosten perusteella puhtaana

Kivijärven ja koko Väliväylän vesistön vedenlaatu on pysynyt ennallaan ja jopa kääntynyt hienokseltaan parempaan, mikäli mittaustuloksiin on luottaminen. Vedenlaatua on mitattu samoista mittauspaikoista vuosikymmenten ajan, pisimmillään jopa 1960-luvulta alkaen.

Ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen kuvaa mittaustuloksia Lemin Kuuksenenselkää lukuunottamatta kauttaaltaan erinomaisiksi.

