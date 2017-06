Itäisen liittymän rampit suljetaan tiistai- ja keskiviikkoöinä

Taavetin itäisen liittymän rampit suljetaan ensi viikolla tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisinä öinä, jolloin ramppien asfalttipintoja uusitaan.

– Tavoitteemme on selvitä yhtenä yönä, mutta olemme varmuuden vuoksi varanneet kaksi yötä tätä työtä varten, Skanskan aluevastaava Juha Vartiainen kertoo.

Sulkuaika alkaa molempina iltoina kello 18 ja päättyy aamulla kello 6. Öisen sulkemisen aikana ajoneuvoliikenne Taavettiin ja Haminantielle ohjataan Rantsilanmäen eritasoliittymän tai Taavetin läntisen liittymän kautta. Vt26 eli Kuutostien alittava Haminantie on muutoin normaalisti käytössä.

– Kuutostietä Taavettiin tulevien toivomme käyttävän joko edellistä tai seuraavaa liittymää eli läntistä tai Rantsilanmäen liittymää. Vältetään mahdollisia ruuhkia.

– Itäisen liittymän rampeissa me jyrsimme asfaltin oikeaan tasoon ja sitten ne asfaltoidaan, Vartiainen valottaa tehtävää työtä.