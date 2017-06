Pankin maakaivo korjataan

Osuuspankin edessä Taavetissa myllää kaivinkone.

Toimitusjohtaja Mikko Purmosen mukaan tulvimista aiheuttaneen maakaivon korjaa Saku Turkkila koneineen.

Jo maanantaina iltapäivällä alkanut operaatio kestää Saku Turkkilan mukaan tiistaipäivän, mutta jos yllätyksiä tulee, työ voi kestää keskiviikkoon.

Pankin edessä olevan maakaivon viemäriputki on painunut niin, että se on aiheuttanut kaivon tulvimista ja vettä on tullut pahimmillaan pankin kellariin. Turkkilan mukaan tilanne korjataan poistamalla vanhan kaivon betonirenkaat, tilalle laitetaan muovinen tarkastuskaivo ja viemäriputken painuma korjataan. Työn jälkeen avattu kohta asfaltoidaan.