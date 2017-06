Muista nämä: Kokonpolttajan tarkistuslista

Metsäpalovaroitus ei ole tänä juhannuksena voimassa, joten juhannuksen viettäjät pääsevät nauttimaan kokkotulien ihastelemisesta. Avotulen polttamisessa on silti oltava varovainen. Seuraavan Suomen pelastusalan keskusjärjestön laatiman listan noudattaminen takaa turvallisen kokonpolton.

Kokonpolttajan tarkistuslista

1. Metsäpalovaroituksen aikana juhannuskokon ja muiden avotulien tekeminen on kiellettyä.

2. Avotulta ei saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa. Eräissä kunnissa edellytetään myös kunnan antamaa lupaa.

3. Kokon paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennuksiin.

4. Kokko on rakennettava palamattomalle alustalle. Syttyvä kasvillisuus poistetaan sekä kokon alta että riittävän laajalta alueelta sen ympäriltä.

5. Tuulen suunta ja voimakkuus on huomioitava ennen kokon sytyttämistä.

6. Sammutusvälineitä ja vettä on varattava riittävästi tulen sammuttamista varten.

7. Tulta ja ympäristöä on valvottava koko palamisajan ja vielä kokon sammuttamisen jälkeenkin.

8. Palojätteet on lopuksi sammutettava vedellä.