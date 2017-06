Tärkeä pohdinnan aihe Luumäellä on paloaseman sijoittuminen lähitulevaisuudessa, kun nykyisistä epäkäytännöllisistä ja huonokuntoisiksi käyneistä tiloista joudutaan luopumaan.

Seurantaryhmä on perustettu ja sijoituspaikkaa aletaan pohtia kasvavalla intensiteetillä. Tähän mennessä palomestari on jo ehtinyt kritisoida paloaseman mahdollista siirtoa Kuutostien varteen Puukylään, koska lähtönopeus kärsisi siitä.

Näissä asioissa on syytä edetä turvallisuus edellä. Paloasema ei kuulu aivan ydinkeskustaan, eikä välttämättä viiden kilometrin päähän nykyisestä paikasta Puukylään. Siellä toki on tulipalon kannalta riskikohteita, samoin kuin vieressä oleva Kuutostie, jolla tapahtuu ja sattuu kaikkina vuodenaikoina.

Rahasta tämä ei saa jäädä kiinni, eikä poliittisista intohimoista.

Sijoituspaikkaa harkittaessa on syytä ottaa huomioon useita eri tekijöitä. Avun saaminen hädässä oleville mahdollisimman nopeasti on ykkösprioriteetti. Siispä aseman siirtyminen paikkaan, josta lähtönopeus säilyy ennallaan tai ehkä jopa paranee, on etsinnässä. Vallien kainaloon se tuskin saa jäädä, eikä ihan koulun läheisyyteen lasten turvallisuuden kannalta.

Luontevin ratkaisu on jomman kumman sisääntuloliittymän tuntumaan. Kuutostieremontin valmistuttua houkuttelevin ratkaisu lienee itäisen liittymän läheisyydessä, Haminantien tuntumassa. Sijoituspaikan valinta voi edellyttää kaavamuutosta, ellei siihen ole jo ehditty jotenkin varautua.