Palolammentien remontti yli puolivälin, valmistuu etuajassa

Toukokuusta lähtien ylösalaisin remontissa oleva Palolammentie edistyy hyvää vauhtia. Työnjohtajana toimiva Essi Lehtinen ennakoi sen valmistuvan heinäkuun loppuun mennessä, vaikka annettua aikaa olisi elokuun loppuun asti. Työmaa on myllertänyt myös tienvarren asukkaiden arkea, kun autolla kotiin ajaminen tai sieltä lähteminen on vaatinut uusia ajoreittejä eikä silti ole aina päässyt pihaan asti. Tienvarren asukkaat ovat kuitenkin kärsivällisiä, sillä katuremonttia on toivottu ja odotettu todella kauan.

