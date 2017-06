Anna linnuille pesimärauha

Kesäisten vieraidemme lintujen pesimäkausi on vielä kesken. Juhannuksen viettäjien on syytä antaa linnuille pesimärauha, sillä monilla lajeilla on vielä hautominen kesken ja niillä on pieniä poikasia. BirdLife Suomi muistuttaa juhannuksena vesillä liikkuvia, että pesivien lintujen saarille ja luodoille ei pidä nousta. Muistutus on aiheellinen, sillä lyhytkin vierailu voi aiheuttaa tuhoutumista pesinnöillä.

Tärkeää on myös huomata, että juhannuskokkoa tehdessä pitää huomioida kokon paikka lintujen ja luonnon hyvinvoinnin kannalta. Paras paikka kokolle on yleensä pieni puuton luoto, jossa ei ole lintujen pesiä, ja josta se näkyy parhaiten rannassa juhlijoille.

BirdLife Suomi suosittelee välttämään lintuluodoilla ja -pesimäpaikoilla vierailua ainakin heinäkuun puoliväliin saakka.

Luonnonsuojelulaki kieltää lintujen pesinnän häiritsemisen ja pesien vahingoittamisen.