Pölyävän kuuma työmaa

Traktorin liikkeen näkee kaukaa. Itse kone häviää ympäriinsä pöllyävään turvepölyyn, jota tuuli kuljettaa kohti metsää.

Kuiva ja lämmin päivä on saanut turvekoneet liikkeelle Juvainsaaren suolla Karhunkylän lähellä. Vapo Oy nostaa suolta energiaturvetta, koneita ajavat Vapolle töitä tekevät urakoitsijat henkilökuntineen.

Pelkkää traktorin ilmastoidussa kopissa istumista työ turvekentällä ei kuitenkaan ole.

Valtavan kokoisen keltaisen nostovaunun alta kuuluu kolinaa. Vaunu koki kovia turvekentällä ja pohjalevyt ruttaantuivat muodottomiksi. Lasse Paavilainen kykkii vaunun alla ja asentaa uusia pohjalevyjä.

Mies on työskennelyt kesät turvesoilla 1990-luvun loppupuolelta lähtien ja kiteytys työn ominaispiirteistä tulee vuosien kokemuksella ja painotuksella.

— Pölyistä ja lämmintä.

Luonnehdintaa tukee esimerkki hellepäivän nestetarpeesta. Kuumalla kelillä vettä voi mennä työpäivän aikana helposti 15 litraa.

Sää myös määrittelee työaikoja. Sadepäivät voivat olla lyhyitä, silloin keksitään muuta työtä tai korjataan koneita. Nostosäällä, eli lämpiminä ja kuivina päivinä koneet taas pyörivät suolla pitkää päivää, tarpeen vaatiessa työtä jatketaan yön puolelle.

Luumäellä riittää soita ja myös turpeennostoalueita on runsaasti. Kaikkiaan turvetta nostetaan 12 eri suo-alueella. Näistä Vapo työskentelee seitsemällä, yksityisiä turpeennostoyrityksiä kunnan alueella toimii viisi kappaletta.

Kokonaispinta-ala turvetuotannossa on noin 700 hehtaaria, aktiivisessa käytössä hehtaareita on noin 600.

Koneissa riittää kokoa, seikka mikä vaatii kuskilta huolellisuutta. Nostovaunu painaa rapiat kymmenen tonnia, kuorma päällä paino tuplaantuu.

— Ajaessa täytyy toivoa, ettei tule vetistä paikkaa vastaaan. Silloin nimittäin alkaa talkoot, Paavilainen toteaa.

Joskus vaunu mulskahtaa pyöriä myöten uppeluksiin, silloin voi auttaa usean koneen yhtäaikainen veto. Jos ei, on seuraavakin konsti tiedossa.

— Jos vaunu on tarpeeksi syvässä, ei ole vaihtoehtoja. Silloin lapioidaan.