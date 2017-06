Tarmo Soronen valittu Etelä-Karjalan yrittäjien projektipäälliköksi

Luumäellä aiemmin vaikuttanut Tarmo Soronen, 65, on valittu projektipäälliköksi Etelä-Karjalan yrittäjäyhdistykseen, jossa hän ryhtyy vetämään Omistajanvaihdokset vauhtiin -hanketta.

Sorosen tehtävänä on kehittää ja avata palveluja omistajanvaihdostilanteessa oleville yrityksille sekä yritysostoista kiinnostuneille tahoille.

Soronen on viime vuosina toiminut muun muassa yritysneuvojana Itä-Savon Uusyrityskeskuksessa ja on kokenut yrittäjyyden asiantuntija. Luumäellä hän on toiminut aikaisemmin sekä yrittäjänä että kunnanvaltuutettuna.