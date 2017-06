Sinilevästä ei havaintoja

Kivijärveltä ei ole tällä hetkellä sinilevähavaintoja, ei Luumäen puolelta eikä Lemin puolelta Kuuksenenselältä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) tiedotteen mukaan vedenpinnalla on tähän aikaan lähinnä siitepölyä, paikoin runsaastikin. ELY-keskus ei ole myöskään saanut yleisöltä mitään ilmoituksia sinilevistä.

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) mukaan sinilevätilanne on valtakunnallisestikin hyvin vähäinen. Sisävesillä viidellä havaintopaikalla on havaittu hieman sinilevää. Koko Suomen rannikkoalueella ja avomerellä levämäärät ovat hyvin vähäisiä. Pintavedet ovat tavanomaista viileämpiä, pääosassa maata 12-16 astetta ja Lapissa 8-12 astetta. Ennusteen mukaan vedet Kaakkois-Suomessa lämpenevät Etelä- ja Keski-Suomessa viikonloppuna 16–20 asteeseen.