Rämä ja Salenius poliittiseen seurantaryhmään

Antti Rämä (kesk.) on valittu Luumäeltä maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittiseen seurantaryhmään jäseneksi. Toinen valittu luumäkeläinen on Pentti Salenius (sd) Marja-Liisa Vesterisen varajäsenenä.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) puolestaan muodostuu maakunnan organisaatioiden viranhaltijoista. Siihen kuuluvat muun muassa maakuntajohtaja Matti Viialainen, kunnista Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor ja Eksotesta vanhustyönjohtaja Tuula Karhula. VATEEN kuuluu 13 jäsentä.

Etelä-Karjalan liiton hallitus totesi VATE:n kokoonpanon kokouksessaan 12.6.

Valinnat on tehty ennakoivasti, kun Etelä-Karjala valmistautuu siirtymään maakuntauudistuksen seuraavaan vaiheeseen väliaikaishallintoon.