Kuutostiellä tehdään töitä koko kesän ajan

Kuutostieremontti aiheuttaa haittaa liikenteelle halki kesän.

— Töitä on käynnissä koko hankealueella, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Harri Liikanen.

Taavetin puolella siltatyöt ovat käynnissä kolmessa kohteessa. Haittaa aiheuttaa samoin työt Kuutostien ja valtatie 26:n eritasoliittymässä. Alueella tehdään pohjavesisuojauksia ja ramppitöitä.

Jurvalan ohitustie avautuu liikenteelle elokuun alussa. Tämänkin jälkeen töitä jatketaan koko tiealueella syys — lokakuulle, jolloin näkyvien töiden on määrä olla valmiita. Tämän hetken tietojen valossa työmaa valmistuu aikataulussaan.

— Jonkin verran on tullut palautetta, miksi Lappeenrannan päässä on 80 kilometrin tuntirajoitus, mutta sinne mennään vielä asentamaan melusuojauksia ja osuudelle tulee muutoksia liikennejärjestelyihin.

Liikala kehottaa tien käyttäjiä varautumaan muuttuviin liikennejärjestelyihin koko kesän ajan.

— Niistä tiedotetaan sitä mukaa, kun muutokset astuvat voimaan.

Muutoksia tulee myös Taavettiin. Kesän aikana aloitetaan kiertoliittymän tekeminen Linnalantien ja Kanervatien risteykseen. Tämä aiheuttaa samaten poikkeavia liikennejärjestelyitä.