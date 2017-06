Vaikeita valintoja sumuisessa ajassa

Käyttäjät toivovat Luumäelle uutta paloasemaa. Toive on ymmärrettävä. Tilat eivät ole parhaalla tahdollakaan ajanmukaiset.

Kiinteistöön tehty kuntokartoitus kertoo karua kieltään tilojen kunnosta. Vanhan korjaaminen nähdään kalliimpana kuin uuden rakentaminen.

Siksi Luumäki näkee mielekkäämmäksi suunnitella kokonaan uutta asemaa kuin laittaa euroja vanhan entraamiseen.

Kolikon toisella puolella on tilojen maksaja, tuleva mahdollinen vuokransaaja.

Sumun peitossa eteenpäin kulkeva maakuntauudistus asemoi pelastustoimen maakunnan järjestettäväksi, maakunnan on kaavailtu maksavan kunnille vuokraa kiinteistöistä.

Mitään valmista ei paperilla kuitenkaan ole. Siksi kunnan varovaisuus itse rakentamispäätöksessä on järkeenkäypää. 2,1 miljoonaa euroa on kunnan investoinneissa iso potti, varsinkin kun tulevista sopimuskuvioista maakuntien toimintojen suhteen ei ole tihkunut juurikaan tietoa kuntatasolle.

Toisaalla iso naapuri Lappeenranta aloittaa omat paloasemaruljanssinsa. On mahdollista, että ison asemoidessa omiaan pelastuslaitoksen panostukset pienempiä kohtaan on vähäisiä.

Ja samaan aikaa väännetään peistä suunnittelun sijainnista. Käyttäjät näkevät suunnitteluratkaisun nykyisen vieressä, kunnassa perätään muitakin sijaintivaihtoehtoja. Luvassa on monia vääntöjä, ennen kuin suunnittelupaperi on päättäjien luettavissa.