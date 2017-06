Italialaisravintola avasi tänään Taavetissa

Entisen kangaskaupan tiloihin remontoitu italialaisravintola on avannut ovensa asiakkaille tänään perjantaina.

Yrittäjä Ilyas Karakaya avasi uuden ravintolan Cafe Bank -nimellä ja samalla hän muutti toisella puolella kiinteistöä olevan pizzeriansa nimen Cafe Ostolaksi. Ravintolan ja pizzerian välissä toimii molempia puolia palveleva keittiö.

Ravintola Cafe Bankilla on myös terassi, joka on rakennettu Linnalantien puoleiselle seinustalle. Ravintolassa on myös A-oikeudet.

— Ravintola on joka päivä auki, ainakin toistaiseksi kello 21:een asti, Karakaya sanoo.

Arkisin ravintola tarjoaa lounasruokaa seisovasta pöydästä, jota tekee suomalaiskokki, ja italialaista ruokaa, jota tekee Karakayan liikekumppani Fedli Yigit, on saatavana ruokalistalta kaikkina muinakin aukioloaikoina.

— Tämä on myös kahvila-konditoria, josta voi ostaa tuotteita mukaan otettavaksi, samoin kuin ruokaakin, Karakaya huomauttaa.