Valtatie 26 saa juhannuksen jälkeen pikeä pintaan

Asvalttikoneet saapuvat Taavettiin juhannuksen jälkeen.

Työkohde on valtatie 26, joka saa uuden päällysteen pintaansa Taavetin ja Haminan välille. Päällystystyöt kattavat myös seututie 378:n ja ulottuvat Savitaipaleelle saakka.

Kaikkiaan Haminan ja Savitaipaleen välille vedetään uutta pintaa noin 77 kilometrin verran, näistä noin 25 osuu Luumäen alueelle. Valmista odotetaan olevan elokuun puolivälissä.

Tienvarren asukas ottaa uuden päällysteen ilolla vastaan. Janne Nurmilaukkaan mukaan uutta päällystettä on odotettu malttamattomasti.

— Siellä on sellaisia monttuja, että hohhoijjaa, hän kuvaa tien nykykuntoa päivittäisen liikennöinnin kokemuksella.

Tarvetta uudelle pinnalle on.

— Pinta on ollut todella huono, se saadaan nyt kuntoon. Toivottavasti päällyste nyt kestää, tietä on paikkailtu aiempina vuosina useaan otteeseen, sanoo tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Kari Halme Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY).

Päällystystöiden hintalappu on 2,8 miljoonaa euroa. Rahat tieremonttiin järjestyivät osana valtion liikenneväylien korjausvelan lyhentämiseen vuosina 2016—2018 osoitettua 600 miljoonan euron kakkua.